Erzurum, Iğdır ve Erzincan'da 241 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika

Erzurum, Iğdır ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 241 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 221 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu kapanan kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
Kar ve tipi nedeniyle Erzincan'da 13, Iğdır'da ise 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Öte yandan kardan kapanan Kars'ta 122, Ağrı'da ise 207 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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