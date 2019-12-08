Erzurum iki kardeşin yargılandığı cinayet kamerada

İki kardeşin yargılandığı cinayet kamerada

Erzurum'da cadde ortasında çıkan kavgada, İbrahim Hakkı Turgut'u (23) kalbinden bıçaklayarak öldüren Zafer Çınar (29) ve kavgaya karışan ağabeyi Sadri Çınar (31) hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İki kardeşin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Mobese kameralarına yansıyan görüntüler ise dosyada delil oldu.

Olay, 21 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Sadri Çınar ve Zafer Çınar ile babaları Sefa Çınar, bıçaklı yaralama olayıyla ilgili Erzurum 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına katılmak için adliyeye geldi. Baba dışarıda beklerken, iki kardeş duruşma salonuna çıktı. Çınar kardeşler, duruşma salonu önünde İbrahim Hakkı Turgut ve yanında gelen arkadaşı M.D.Y. ile karşılaştı. İbrahim Hakkı Turgut ile Zafer Çınar arasında burada tartışma çıktı. Bu sırada İbrahim Hakkı Turgut, Zafer Çınar'a elindeki çakmağı fırlattı. Polis tarafından sakinleştirilen taraflar, duruşma sonrası adliyeden ayrıldı.

'KALBİMDEN VURULDUM'

Dava sonrası babalarından ayrılan Sadri ve Zafer Çınar kardeşler, Kızılay İş Merkezi önünde İbrahim Hakkı Turgut ve arkadaşı M.D.Y. ile karşılaşınca bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u göğsünden yaraladı. Yere çökerek elindeki bıçağı atan İbrahim Hakkı Turgut, görgü tanıklarının ifadesine göre Kalbimden vuruldum dedi.

KAÇARKEN YAKALANDI

M.D.Y. ile Zafer Çınar, ellerinde bıçaklarla kavga etmeye devam etti. Zafer Çınar'ı kovalayan M.D.Y. yakalayıp sırt kol alt kısmından yaraladı. Sadri Çınar da tekrar olay yerine gelip M.D.Y.'ye kemerle vurdu. Kaçmaya çalışan Zafer Çınar'ı olay yerinden geçen polis memuru, yaklaşık 50 metre ileride vatandaşların yardımıyla yakaladı. Tüm olup bitenler mobese kameralarına yansıdı.

'KADER Mİ, ECEL Mİ DİYELİM'

Hastaneye kaldırılan İbrahim Hakkı Turgut'un bıçak darbesi nedeniyle kalp damarının parçalandığı belirlendi. 34 ünite kan verilen Turgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Turgut, Aziziye ilçesine bağlı Süngeriş köyünde toprağa verilirken, Zafer Çınar, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu. Zafer Çınar ilk ifadesinde, Kader mi, ecel mi diyelim Benim de hayatım bitti, ben de cezaevine gireceğim şimdi dedi.

MÜEBBET İSTENDİ

Cinayet ile ilgili soruşturma tamamlandı ve dava açıldı. Mobese görüntüleri ise dosyada delil olarak girdi. Sadri Çınar hakkında verilen takipsizlik kararı, Erzurum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı ve şüpheli Sadri Çınar'ın da maktul İbrahim Hakkı Turgut'un ölümüyle sonuçlanan kavga olayına karıştığı, taraflar arasında daha önceden bulunan husumet nedeniyle diğer şüpheli kardeşi Zafer Çınar ile birlikte maktulün öldürülmesi eylemine iştirak ederek atılı suçu işlediğine vurgu yapıldı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Her iki şüphelinin aralarında husumet bulunan maktul ile yolda karşılaşmaları üzerine çıkan karşılıklı bıçaklı kavgada şüpheli Zafer Çınar'ın elinde bulunan beyaz saplı bıçak ile maktulün göğüs kısmına vurarak onu kasten öldürdüğü, kardeşi olan diğer şüpheli Sadri Çınar'ın da kavgaya karışıp bu suça iştirak ettiği tüm dosya kapsamında anlaşılmıştır denildi.

Tutuklu Zafer Çınar ve tutuksuz yargılanan ağabeyi Sadri Çınar'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.