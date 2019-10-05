Erzurum İklim Eylem Planı'nı hazırlıyor

ETÜ Rektörü Prof.Dr.Bülent Çakmak Erzurum İklim Eylem Planı çalıştayında yaptığı konuşmada "İklim değişikliği ile ilgili sorunların giderilmesi için bir takım politikalar geliştirilmesine rağmen dünyada küresel fikir birliğinin hala zor göründüğünü belirtti. Prof. Dr. Çakmak, "Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en hassas bölgelerden biri olarak tanımlanmaktadır. Küresel ısınmanın sonuçlarından olan su kaynaklarının azalması ve kuraklıktan dolayı meydana gelen ekolojik bozulmalar endemik türler açısından sayısız bitki türünü barındıran ülkemizi olumsuz yönlerden etkilemeye başlamıştır. Unutulmamalıdır ki ekosistem bir bütün olduğundan iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi sadece bölgesel değil uluslararası düzeyde alınacak önlemlerle mümkün olabilecektir. Bu nedenle fosil yakıt kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik teşvik politikalarını tüm ülkelerin desteklemesi önemli bir adımdır" dedi.



Sözlerine, ülkemizin de devlet politikası olarak öncelikli hedeflerinden olan yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığın azaltılması bakımından üniversite bünyesinde kurulan yüksek teknoloji araştırma merkezinde güneş pili üretim alt yapısı oluşturulmuş ve çalışmalara başlandığı müjdesini veren Rektör Prof.Dr. Bülent Çakmak, TEMA Erzurum şubesi tarafından düzenlenen toplantının başarılı geçmesini temenni etti. - ERZURUM