Erzurum 'İklim Eylem Planı'nı hazırlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum 'İklim Eylem Planı'nı hazırlıyor - Son Dakika

Erzurum 'İklim Eylem Planı'nı hazırlıyor

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve TEMA Vakfının hazırladığı "Atık ve Atık Yönetimi" çalıştayında Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış bir sunum gerçekleştirdi.

Erzurum 'İklim Eylem Planı'nı hazırlıyor, System.String[]

Atatürk Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve TEMA Vakfının hazırladığı "Atık ve Atık Yönetimi" çalıştayında Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış bir sunum gerçekleştirdi.


Yaptırmış, yaptığı sunumda Aşkale'de yapımında sona gelinen yakında hizmete girecek olan Çöp Transfer istasyonu ile alakalı bilgiler verdi.


Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, çöp aktarma istasyonları ile yakıt, personel ve araç konusunda da tasarruf sağlanacağını söyledi. Aktarma istasyonlarının, katı atık yönetim sisteminin en önemli kısımlarından birini oluşturduğunu ifade eden Yaptırmış, "İlçe genelinde ve mahallelerde toplanan çöpler, buradaki aktarma istasyonlarına getirilecek, sonrasında ise büyük kapasiteli nakliye aracıyla Erzurum'daki katı atık ayrıştırma ve geri dönüşüm tesislerine sevk edilecek" dedi.


İstasyonların son teknolojik sistemlere sahip olduğunu belirten Başkan Ahmet Yaptırmış, "Bitim aşamasında olan Transfer istasyonu son teknoloji kullanılarak imal ediliyor. Bu sayede hem kötü bir görüntüden hem kokulardan hem de çevresel faktörleri ortadan kaldırıp; ilçemiz geleceğine temiz bir çevre bırakacağız. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşamak hakkına sahiptir. Çevre kirliliği, her anımızı etkileyen sağlıklı bir yaşam konusudur. Bunun yanı sıra sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur. Biz Aşkale Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluk ile yarının doğası bugünden temiz hale getirme şiarı ile hareket ediyoruz" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Ahmet Yaptırmış, Erzurum, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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