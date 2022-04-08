Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü donanımlı araç filosunu genişletiyor - Son Dakika

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde bu yıl yeniden hizmet vermeye başlayacak olan Yunus timlerine takviye amaçlı yeni motosiklet ve bazı birimlerin kısım amirliklerine araç takviyesi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde yetki ve sorumluluk çerçevesinde polis ekiplerinin sahip olduğu imkanları kullanarak suçun oluşmadan önlenmesi için büyük gayret gösterdiği belirtildi.

Erzurum polisinin suçluların yakalanmasında ve olayların aydınlatılmasında önemli başarılar sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından suç ve suçlarla mücadele de aktif rol oynamak üzere Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine 6 motosiklet, 6 donanımlı olay yeri inceleme aracı, 1 özel dizaynlı bomba müdahale aracı ile bomba arama köpeklerinin, hayvan koruma hakları göz önüne alınarak ve güvenli bir şekilde nakil edilmesi amacıyla özel dizayn edilmiş bomba dedektör köpek nakli aracı tahsis edilmiştir."