Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü donanımlı araç filosunu genişletiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü donanımlı araç filosunu genişletiyor

08.04.2022 14:44
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü donanımlı araç filosunu genişletiyor

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde bu yıl yeniden hizmet vermeye başlayacak olan Yunus timlerine takviye amaçlı yeni motosiklet ve bazı birimlerin kısım amirliklerine araç takviyesi yapıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde bu yıl yeniden hizmet vermeye başlayacak olan Yunus timlerine takviye amaçlı yeni motosiklet ve bazı birimlerin kısım amirliklerine araç takviyesi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde yetki ve sorumluluk çerçevesinde polis ekiplerinin sahip olduğu imkanları kullanarak suçun oluşmadan önlenmesi için büyük gayret gösterdiği belirtildi.

Erzurum polisinin suçluların yakalanmasında ve olayların aydınlatılmasında önemli başarılar sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından suç ve suçlarla mücadele de aktif rol oynamak üzere Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine 6 motosiklet, 6 donanımlı olay yeri inceleme aracı, 1 özel dizaynlı bomba müdahale aracı ile bomba arama köpeklerinin, hayvan koruma hakları göz önüne alınarak ve güvenli bir şekilde nakil edilmesi amacıyla özel dizayn edilmiş bomba dedektör köpek nakli aracı tahsis edilmiştir."

YORUMLAR
500
Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor Emniyet Müdürü Tuncer, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı Emniyet Müdürü Tuncer, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Tragger, Erzurum, Polis, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü donanımlı araç filosunu genişletiyor - Son Dakika


Son Dakika
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:48:22. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü donanımlı araç filosunu genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement