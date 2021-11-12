Erzurum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti.
Trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, video klip hazırlandı.
Şimşek, videoda, trafiğe çıkarken emniyet kemerinin mutlaka takılması çağrısında bulunarak, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bi hareketine bakar." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erzurum İl Jandarma Komutanı İlker Şimşek 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesini tanıttı - Son Dakika