Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan sahte ve kaçak alkol denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan sahte ve kaçak alkol denetimi - Son Dakika

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan sahte ve kaçak alkol denetimi

6 saat önce

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, yaklaşan yılbaşında kamu düzenin sağlanması ve genel sağlığın korunması nedeniyle, sahte ve kaçak alkollü içeceklerin satışının engellenmesine yönelik denetim yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan sahte ve kaçak alkol denetimi, System.String[]

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, yaklaşan yılbaşında kamu düzenin sağlanması ve genel sağlığın korunması nedeniyle, sahte ve kaçak alkollü içeceklerin satışının engellenmesine yönelik denetim yapıldı.


Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Erzurum merkez ve ilçelerinde, içkili restoran ve alkollü içki satışı yapan tekel bayileri ile umuma açık yerlerde yapılan denetimde, tütün mamulleri satışı yapılan bir iş yerinde, satışa hazır vaziyette bandrolü bulunmayan 44 kilo 550 gram tütün ile 240 adet makaron sigarası ele geçirildi.


Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilerek olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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