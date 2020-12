Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Engelliliğin yalnızca engellilerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren bir konu olduğunu aktaran Kaygusuz, mesajında şunları kaydetti:

"3 Aralık, Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edilmiştir. Bugün, engelli bireylere yönelik toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılması adına çok anlamlı ve değerlidir.

İlimizdeki okul ve kurumlarda eğitim gören öğrencilerimizin çalışmaları, elde ettikleri başarıları bizlere gösteriyor ki, engelli bireylerimiz kendilerine imkan sağlandığı takdirde; kendilerini en iyi şekilde ifade edebiliyor, yaptıkları işlerde başarılı oluyor ve sosyal hayatın bir parçası olduğunu konusunda zihinlerdeki tüm engelleri ortadan kaldırabiliyorlar. Engelli kardeşlerimizin her an yaşama sevincini hissetmesini sağlamak, ülkemizin birliğine, beraberliğine, geleceğine olan inancımızı hep birlikte paylaşmak, Türkiye'nin yükselmesi için hep birlikte el ele mücadele etmek, üzerimize düşen önemli bir vazifedir. Engelli bireylerimizin karşılaştığı sorunlar sadece onların ve ailelerinin değil toplumun her kesimini ilgilendiren sorunlardır. Yüksek ahlaki ve insani değerlerle donanmış medeniyetimiz, insanı temele almaktadır ve insanlar arasında ayrım yapmadan tüm toplumsal imkanlara ulaşmada adaletli olunmasını bizlere miras olarak bırakmıştır. Farklı gelişim gösteren çocuklarımızın beceri ve hayallerini paylaşmak, kendilerine yetebilen, topluma faydalı bireyler haline getirmek bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Bu düşüncelerle engelli kardeşlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, emsalsiz fedakarlıklarda bulunan ailelerine ve engellilerin eğitiminde önemli görevi ifa eden öğretmenlerimize teşekkür ediyor, engelsiz bir dünya diliyorum. "Herhangi bir günde değil her zaman sizlerin yanınızdayız." - ERZURUM