Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan "kurallara uyulmazsa okullar kapanabilir" uyarısı - Son Dakika

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan "kurallara uyulmazsa okullar kapanabilir" uyarısı

08.03.2021 16:57
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kentte son hafta artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzdesini paylaşarak kurallara dikkat edilmediği sürece okulların tekrar kapatılabileceği uyarısında bulundu.

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kentte son hafta artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzdesini paylaşarak kurallara dikkat edilmediği sürece okulların tekrar kapatılabileceği uyarısında bulundu.

Kaygusuz, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan "İllere göre haftalık vaka sayısı" haritasını paylaştı.

Erzurumlulara seslenen Kaygusuz, paylaşımında, "Aylar sonra çocuklarımızın sevinç çığlıkları okul bahçelerinden tekrar yükseldi. Haftalık vaka sayımız yüz binde 50 sınırını aştığı için okulları tekrar kapatmak zorunda kalabiliriz. Özellikle bu hafta kurallara uymamız, okullarımızın açık kalmasını sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Koca, Twitter, Erzurum, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan 'kurallara uyulmazsa okullar kapanabilir' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt         
20:13
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı         
17:50
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:26:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan "kurallara uyulmazsa okullar kapanabilir" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei