Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan "kurallara uyulmazsa okullar kapanabilir" uyarısı - Son Dakika

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kentte son hafta artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzdesini paylaşarak kurallara dikkat edilmediği sürece okulların tekrar kapatılabileceği uyarısında bulundu.

Kaygusuz, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan "İllere göre haftalık vaka sayısı" haritasını paylaştı.

Erzurumlulara seslenen Kaygusuz, paylaşımında, "Aylar sonra çocuklarımızın sevinç çığlıkları okul bahçelerinden tekrar yükseldi. Haftalık vaka sayımız yüz binde 50 sınırını aştığı için okulları tekrar kapatmak zorunda kalabiliriz. Özellikle bu hafta kurallara uymamız, okullarımızın açık kalmasını sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.