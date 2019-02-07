Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: "Şiddet İçeren Dizi, Film ve Oyunlardan Öğrencilerimizi...

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: "Şiddet içeren dizi, film ve oyunlardan öğrencilerimizi uzak tutmaya çalışacağız"ERZURUM - Erzurum'da 13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun okul önünde bıçaklı kavgasının ölümle son bulması üzerine açıklama yapan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih...

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: "Şiddet içeren dizi, film ve oyunlardan öğrencilerimizi uzak tutmaya çalışacağız"



ERZURUM - Erzurum'da 13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun okul önünde bıçaklı kavgasının ölümle son bulması üzerine açıklama yapan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Şiddet içeren dizi, film ve oyunlardan öğrencilerimizi uzak tutmaya çalışacağız" dedi.

Olay, dün saat 11.15 sıralarında Erzurum merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Okulunun önüne meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önce tartışma yaşayan ilköğretim öğrencisi H.A. ile Muhammet Enes Ç. kavgaya etmeye başladı. İddiaya göre kavgada iki çocuk da yanına getirdiği bıçakları kullandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Muhammet Enes Ç. kaldırıldığı Palandöken Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Arzu etmediğimiz bir olay"

Bu tür olayların Erzurum'da tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "İlimizde yaşanan öğrenci kavgası sonucunda bir öğrencinin ölümüyle sonuçlanan elim bir olay yaşandı. Olayla alakalı vefat eden öğrencimizin ailesine başsağlığı diliyorum. Böyle olayların ne ilimizde ne de ülkemizde yaşanmaması hususunda temennilerimi ifade etmek istiyorum. Ne kadar bu olay istenmeyen bir olay olsa da maalesef ilimizde yaşandı. Tam olarak okulumuzun önünde yaşanmadı. Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığının bir projesi var. Hemen hemen her okulumuzda güvenlik görevlimiz var. Okul bahçelerine ve dışına biz müdahil olabiliyoruz ama bu olay dışarıda gerçekleşse de bizim arzu etmediğimiz bir olay. Rehber öğretmenlerimiz ile görüşeceğiz, bu tür olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

"Velileri uyaracağız"

Şiddet içerikli dizilerden ve filmlerden öğrencilerin uzak durması konusunda velileri uyaracaklarını belirten Kaygusuz, "Velileri uyarmaktan başka çaremiz yok. Biz okullarımızda şiddet içerikli film ve dizi izletmiyoruz. Velileri uyaracağız, yani bu uyarıyı da basın mensupları ve bizler uyarmaya devam edeceğiz. Elimizden geldikçe şiddet içeren dizi, film ve oyunlardan öğrencilerimizi uzak tutmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları devam ederken kavganın sebebi henüz bilinmiyor. Bazı öğrenciler iki çocuğun da şiddet içerikli dizilerden etkilenerek özenti içerisinde olduklarını ileri sürdü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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