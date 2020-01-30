Erzurum İl Sağlık ile Halk Sağlığı Müdürlüklerindeki 'zimmet' davasında 2 tahliye - Son Dakika

Erzurum İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak yaklaşık 4,5 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 7 sanığın, yargılanmalarına devam edildi. Davada tutuklu O.P. ve Y.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İddianamede, sanıkların "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından 15 yıl 6'şar aydan 39 yıl 6'şar aya kadar değişen hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. - ERZURUM