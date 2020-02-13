Erzurum İl Sağlık ile Halk Sağlığı Müdürlüklerindeki

Erzurum'da, İl Sağlık ile Halk Sağlığı Müdürlüklerinde "evrakta usulsüzlük" yaparak yaklaşık 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem Kanar, Fatih Okci, İsrafil Atar, tutuksuz sanık Ahmet Aydınlı, Orhan Polat, Yusuf Turan ve Abdusselam Atar, sanık avukatları ile İl Sağlık Müdürlüğü avukatı Hilal Karagöz katıldı.

Avukat Karagöz, dosyaya sunulan bilirkişi raporunda zararın söz konusu tarihten itibaren faiziyle birlikte hesaplanıp giderilmesi gerekirken tam hesaplanmadığını ve zararın tam giderilmediğini bildirerek raporu kabul etmedikleri için yenilenmesini talep etti.

Sanık Aydınlı, kurumun zararını borç alarak giderdiklerini bildirerek, "Aldığım borçları ödeyebilmem için mal varlıklarıma konulan tedbirlerin kaldırılmasını ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık Okci, hakkında soruşturma olmadan savcıya gidip olanları anlattıklarını belirterek, "Kendi yaptığım işlerden dolayı sorumluyum. Kuruma ya da devlete çalışırken bunu hırsızlık amaçlı yapmadım. Çok pişmanım, sahtekar değilim. Zararın giderilmesi için gerekeni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Bilirkişi raporunun yenilenmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlayabilmesi amacıyla dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

İddianamede, sanıkların "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından 15 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.