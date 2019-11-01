Son Dakika Haberleri: Erzurum İl Sağlık Müdür Bedir: "Organ nakli umut ışığımızdır"
Son Dakika Güncel Erzurum İl Sağlık Müdür Bedir: 'Organ nakli umut ışığımızdır'

Erzurum İl Sağlık Müdür Bedir: "Organ nakli umut ışığımızdır"

6 saat önce

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Organ Bağış Haftası programı Erzurum Palandöken'de bir otelde düzenlendi.

Erzurum İl Sağlık Müdür Bedir:

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Organ Bağış Haftası programı Erzurum Palandöken'de bir otelde düzenlendi.


Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Organ Nakli Sempozyumunda konuşma yapan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, "Organ nakli gelişen tıbbın artık umut ışığıdır. Hakikaten inanılmaz bir olay. Bir insanın hastalıklı organını alıyorsunuz, yerinden çıkarıyorsunuz, bir başka insandan sağlıklı bir organ alıp oraya taşıyorsunuz. Bu gerçekten müthiş bir olay. Bu bağlamda çok başarılı hizmetler ortaya koyan Atatürk Üniversite'mizin organ nakli bölümüne, başta Gürkan hocam olmak üzere tüm organ nakli camiasına şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.


Organ nakli yeniden bir başlayış, yeniden bir hayat gibi diyen Bedir, "Biz de Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü olarak üzerimize her ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Gerek donöre(vericiye) ulaşmak gerekse de organların bir yerden bir yere nakli gibi durumlarda ambulans uçakların kullanımı gibi hizmetlerde üzerimize ne düşüyorsa bu camianın emrindeyiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:57 Kaynak: İHA
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