Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği protokolü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği protokolü - Son Dakika

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği protokolü

6 saat önce

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından obeziteyle mücadele kapsamında halkın sağlık düzeyini yükseltmek, sağlığını geliştirmek ve toplumda sağlıklı yaşam kültürünü teşvik etmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği protokolü, System.String[]

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından obeziteyle mücadele kapsamında halkın sağlık düzeyini yükseltmek, sağlığını geliştirmek ve toplumda sağlıklı yaşam kültürünü teşvik etmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.


Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil tarafından imzalanan protokol kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri' ne başvuran ve fiziksel aktivitesinin artırılması uygun görülen bireylere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen antrenörler eşliğinde egzersiz planı oluşturularak fiziksel aktivite düzeyinin artırılması planlanıyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor salonlarına Sağlıklı Hayat Merkezleri tarafından yönlendirilen vatandaşlarımıza ücretsiz spor yapma imkanı sunulacak. Çağımızın hastalığı obeziteyle etkin bir mücadele için spor salonlarının kapısını açan Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Taşkesenligil'e teşekkürlerini ileten Dr.Gürsel Bedir, "Tüm vatandaşlarımızı psikolojik, sosyal çalışma, sağlıklı beslenme, fizyoterapi, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar danışmanlığı almak ve imzalanan protokol kapsamındaki spor salonlarından yararlanmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyoruz." dedi. - ERZURUM

İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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