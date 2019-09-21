Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'ne Dr. Gürsel Bedir atandı

Uzun yıllardan beri Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 'nde yöneticilik yapan ve Dr. Mahmut Uçar 'ın Yakutiye Belediye Başkanı seçilmesiyle vekaleten bu görevi yürüten Dr. Gürsel Bedir, asaleten İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirildi.



Yaklaşık 19 yıldan beri İl Sağlık Müdürlüğü 'nde görev yapan ve özellikle Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı yaptığı dönemde başarılı hizmetleriyle göz dolduran Gürsel Bedir Sağlık Bakanlığı'nca Erzurum'un yeni İl Sağlık Müdürü oldu.



Gürsel Bedir kimdir?



1973 yılında Erzurum'un Olur ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlayan Gürsel Bedir 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Şenkaya'da bir yıl Sağlık Grup Başkanlığı yaptıktan sonra 2000 yılı Şubat ayında Erzurum 112 Acil Komuta Merkezi'ne tayin oldu. 2000 yılında Erzurum 112 acil sağlık hizmetlerinin kuruluş aşamalarında ve sonraki gelişim basamaklarında bizzat görev aldı. 2005 yılında Erzurum 112 Acil Komuta Merkezi Başhekimi olarak atanarak üç yıl bu görevi sürdürdü . Üç yıl Aile Hekimliği görevinde bulunduktan sonra, 2011 Van depreminde tekrar Erzurum 112 Acil İl Ambulans Servisi Başhekimi olarak geri dönüp, Van depreminde aktif olarak görev aldı. Mardin Nusaybin'de hendek operasyonlarında hekim olarak görev aldı. 2017 Erzurum EYOF (Avrupa Gençler Kış Oyunları) Organizasyonunda Sağlık ve Anti-Doping Direktörlüğü yaptı. Yaklaşık 10 yıl Erzurum 112 Acil İl Ambulans Servisi Başhekimliği yaptıktan sonra 2017 Aralık ayında İl Sağlık Müdürlüğü'nde Sağlık Hizmetleri-Acil Sağlık Hizmetleri-İlaç, Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı olarak görevine devam etti. Bu dönemde Atatürk Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. İl Sağlık Müdür Vekili olarak göreve devam ederken 20 Eylül 2019 da Erzurum İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Askerliğini 2004 yılında Siirt Eruh Komando Taburu'nda Tabip Asteğmen olarak yapan Bedir, evli iki çocuk babası. - ERZURUM