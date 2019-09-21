Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne Gürsel Bedir atandı
1 saat önce
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Gürsel Bedir'in atandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:52 Kaynak: AA
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Gürsel Bedir'in atandığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar İl Sağlık Müdürlüğünde yöneticilik yapan Bedir, yaklaşık 1 yıl vekaleten İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttü.
Bedir, asaleten İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı.
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