Son Dakika Haberleri: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne Gürsel Bedir atandı
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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne Gürsel Bedir atandı

1 saat önce

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Gürsel Bedir'in atandığı bildirildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne Gürsel Bedir atandı, System.String[]

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Gürsel Bedir'in atandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar İl Sağlık Müdürlüğünde yöneticilik yapan Bedir, yaklaşık 1 yıl vekaleten İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttü.

Bedir, asaleten İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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