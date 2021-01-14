Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir'e CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı - Son Dakika

Erzurum'da İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'e, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yapıldı.

Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde aşı olduktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bedir, öce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, ardından Bilim Kurulu üyelerinin aşı yaptırdığını söyledi.

Bedir, "Erzurum'da ilk aşıyı olduk, rahat oldu, canımız yanmadı. Hemşire arkadaşımızın eline sağlık. İnşallah bu aşılarla tüm sağlık çalışanlarımız ve ardından vatandaşlarımız aşılarını yaptırıp pandemiden korunmuş hastalıktan kurtulmuş olacağız."dedi.

Kent genelinde kamu ve özel olmak üzere 14 bin 500 sağlık personelinin bulunduğunu belirten Bedir, aşıya sağlık personelinin yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Vatandaşların da aşıyı mutlaka yaptırmalarını isteyen Bedir,"Kovid-19 ile 10 ayı aşkın süredir büyük mücadele veriyoruz, herkes yoruldu, bu hastalıktan kurtulmak normale dönmek istiyoruz. Ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başladı, bunların çaresi aşı gibi gözüküyor. Aşımızı yaptırıp hem kendimizi korumak hem de normale dönmek adına bugün önemli başlangıç." diye konuştu.

Kent merkezinde aile hekimliklerinin ve Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinin aşı yaptırma alanında hazır olduğunu ifade eden Bedir, ilçelerdeki hastanelere de aşıların gönderildiğini ve onları da hazır olduğunu dile getirdi.

Bedir, aşı olduktan sonra da maske, mesafe, hijyen ve kapalı alanların havalandırma tedbirlerini elden bırakılmamasını isteyerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah vatandaşların da aşıya ilgisiyle pandemiyi yeneceğiz. Sağlık çalışanları ve diğer kesimler mücadele içinde. Vatandaşlarımız da bu mücadleye omuz veriyor. Erzurum özelinde kurallara uyuluyor, bunların karşılığımı görüyoz. Bundan 3 ay öncesine göre vaka sayılarında büyük oranda düşüş var, servisler ve yatan hastalarda ve poliklinik sayılarında da aynen düşüş var. Ama bu düşüş bizi aldatmasın bir anlık ihmal ve tedbirsizlik vaka sayılarını tekrar yükseltebilir. Aşıyla ve tedbirler ile inşallah yakında normal hayata döneriz. Aşı da bunlara büyük katı sunacak."

Bedir ve sağlık persoenli, aşı yapıldıktan sonra gazetecilerle hatıra fotoğrafı çekildi.