Son Dakika Haberleri: Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi"

Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi"

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasınca (ETSO) hayata geçirilen "Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi"nin araç tanıtım lansmanı gerçekleştirildi.

Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi
Erzurum Ticaret Borsasınca (ETSO) hayata geçirilen "Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi"nin araç tanıtım lansmanı gerçekleştirildi.

ETSO Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, proje kapsamında ilk etapta 33 işletmeye süt tankı bıraktıklarını söyledi.

Bu işletmelerden her gün sabah akşam sütleri toplayacaklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Bu sütleri diğer işletmelere götüreceğiz ve sütleri aldığımız işletmelere paralarını takır takır vereceğiz. İlk etapta merkeze yakın köylerden bu işe başlayacağız daha sonra 20 ilçe, bin 200 köye bu işi yayacağız. Yani bu müthiş proje çiftçinin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın köylerinde kalmasını, işine daha iyi devam etmesini sağlayacaktır. Ürettikleri süt kadar çiftçilere paralarını vereceğiz."

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral ise Erzurum'un ülkede tarım ve hayvancılıkta önde gelen illerden olduğunu belirterek, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik yaptıkları çalışmaları ve desteklemeleri anlattı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek proje kapsamında alınan süt tanklarının açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:46 Kaynak: AA

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