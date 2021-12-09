Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Akar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Akar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri oyladı.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", haberde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" karesini tercih eden Akar, sporda yine Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Akar, AA'nın haber ile görsellerini yakından takip ettiğini ve muhabirlerinin de önemli anları fotoğraflayıp adeta ölümsüzleştirdiğini söyledi.

AA'nın Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri sunduğu gibi ülkenin tanıtımına da büyük katkı sağladığını ifade eden Akar, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, seçim yaparken zorlandık. Dünyanın her yerinden yaşananları bize taşıyan bu kareler için emek veren arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.