Erzurum İlayda Acun Palandöken'de Enerji Depoluyor
29 dakika önce
İlayda Acun Palandöken'de enerji depoluyorTürkiye'deki dizi ve filmlerde alışılmış yüzlerin dışında ekranda bu sezon yeni yüzler arasına girmeyi başaran İzmirli İlayda Acun hedefine emin adımlarla ilerliyor.
İlayda Acun Palandöken
'de enerji depoluyor Türkiye
'deki dizi ve filmlerde alışılmış yüzlerin dışında ekranda bu sezon yeni yüzler arasına girmeyi başaran İzmirli İlayda Acun hedefine emin adımlarla ilerliyor. Tatil için geldiği Palandöken'de gün boyu kayak yapan Acun, karla kaplı ormanlık alanda gezerek enerji depoluyor.
Oyunculuk kariyerinin başında olan ve şimdiden adından bahsettirmeyi başaran İlayda Acun, tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve şarkıcı olan Ayla Algan
'dan oyunculuk eğitimi aldı. Yüzde yüz yetenek bursu ile özel bir ünivresitede oyunculuk bölümü öğrencisi olan Acun, ilk projesi Kertenkele dizisinde Büşra, Elimi Bırakma
dizisinde ise Zeynep karakteri ile hayranlarının beğenisini topladı. Çocukluğundan beri hayali oyunculuk olan Acun, şu an gelen bazı teklifleri değerlendiriyor. İlk kez geldiği Palandöken'de hem stres attığını hem de gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen Ayla Algan, hedefinin sinama üzerinde ilerlemek ve yurt dışına gitmek olduğunu belirtti. Kendi yazdığı filmde oynamayı da çok istediğini vurgulayan Acun şunları söyledi
İstabul çok yordu. Palandöken'e dinlenmek için geldim. Kayak yapmayı da öğrendim. Gün boyu kayıp ve ormanlık alanda gezerek stres attım. Gelen bazı teklifler var. Şimdi daha iyi düşünebiliyorum. Hayallarim ve hedeflerim çok. Bunlara tek tek ulaşacağıma inanıyorum. Sürekli yazdığım bir hayal ise Çetin Tekin Dora ile aynı sahneyi paylaşmak. Filmde onun kızını oynamayı çok istiyorum. Böyle bir şey olursa çok ama çok mutlu olurum. Film ve dizilerde bizim gibi yeni yüz ve yeteneklere ağırlık verilmesi sevindirici. Ayrıca Türkiye'de son yıllarda yaygınlaşan müzikal yapmayı da istiyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:21 Kaynak: DHA
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