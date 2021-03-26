Erzurum'da taşkın riskini azaltacak dere ıslah çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Erzurum'da taşkın riskini azaltacak dere ıslah çalışmaları devam ediyor

26.03.2021 11:30
Erzurum'da taşkın riskini azaltacak dere ıslah çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Erzurum'un mümbit topraklarını su ile buluşturma, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmalarını devam ettirdiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Erzurum'un mümbit topraklarını su ile buluşturma, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmalarını devam ettirdiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, kentte son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.

Erzurum'da baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da taşkın riskini azaltmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Erzurum'da taşkın riskini azaltmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı başından beri, Erzurum ili, Oltu ilçesi, Dutlu ve Ünlükaya mahallelerinde dere tanzimi ve sedde yapımı çalışmalarına, Şenkaya ilçesinin Alıcık Mahallesi, Narman'ın Araköy Mahallesi ve İspir'in Çoruh Nehri kıyısında istifli taş tahkimatı yapımına ve Uzundere'nin Çaybaşı Mahallesi'nde rüsubat temizlik işlerinin yapımına devam edilmektedir. Çalışmaların tamamlanması ile tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riski azaltılacak."

Erzurum'da taşkın riskini azaltacak dere ıslah çalışmaları devam ediyor
Erzurum'da taşkın riskini azaltacak dere ıslah çalışmaları devam ediyor
Erzurum'da taşkın riskini azaltacak dere ıslah çalışmaları devam ediyor
Erzurum'da taşkın riskini azaltacak dere ıslah çalışmaları devam ediyor
Erzurum'da taşkın riskini azaltacak dere ıslah çalışmaları devam ediyor
Erzurum'da taşkın riskini azaltacak dere ıslah çalışmaları devam ediyor
Erzurum'da taşkın riskini azaltacak dere ıslah çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri, Hisarcık, Erzurum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da taşkın riskini azaltacak dere ıslah çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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