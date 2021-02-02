Kış çilesi ve doğal güzellikler bir arada - Son Dakika

Kış çilesi ve doğal güzellikler bir arada

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava ile kar yağışı yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava ile kar yağışı yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi. Bir süre önce kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da soğuk hava etkili oluyor. Belediye ekiplerinin yollarda buz ve karı temizleme çalışması yürüttüğü kentte, kırağı tutan ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu. Ardahan Ardahan'da da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, ağaç ve yapraklar kırağı tuttu. Doğanın kırağıyla kaplanmasıyla güzel görüntülerin oluştuğu kentte, Kura Nehri'nin yüzeyinde buzlanma meydana geldi.

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