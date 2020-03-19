Erzurum ile Kars'ta 178 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Erzurum ile Kars'ta, kar ve tipi nedeniyle 178 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen yağış nedeniyle 169 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, zorlu iklim koşullarında kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde 4 gündür aralıklarla devam eden kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Arpaçay'da 5, Digor'da 1, Kağızman'da 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.