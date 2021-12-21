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Kara yollarında kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Kara yollarında kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

21.12.2021 14:27

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksıyor.

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksıyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekman-Hınıs- Karayazı, Kağızman- Iğdır, Erzurum-Tekman kara yolları ile Ağrı-Iğdır il sınırındaki Cuma Çay köyü mevkisi ulaşıma kapandı.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun tipinin de etkili olduğu bölgelerde greyder, rotatif ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bölgede ayrıca yol genişletme ve tuzlama çalışması da yürütüyor.

Kars

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Iğdır kara yolunda da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun kardan kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kars'ın Selim ilçesini, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlayan kara yolu, güvenlik amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Kara yollarında kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kara yollarında kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kara yollarında kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kara yollarında kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kara yollarında kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kara yollarında kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kara yollarında kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kara yollarında kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kara yollarında kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Erzurum, Iğdır, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika


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