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Erzurum ilkokul öğrencileri kızılay'a battaniye bağışladı

6 saat önce

İlkokul öğrencileri Kızılay'a battaniye bağışladıErzurum'da ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri, 2 ayda biriktirdikleri harçlıklarını ve aldıkları battaniyeleri Kızılay'a bağışladı.

İlkokul öğrencileri Kızılay'a battaniye bağışladı

Erzurum'da ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri, 2 ayda biriktirdikleri harçlıklarını ve aldıkları battaniyeleri Kızılay'a bağışladı.

Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Polis Amca İlkokulu 4-G sınıfı öğrencileri, dünyanın dört bir yanına yardım ulaştıran Kızılay'a destek olmak için kampanya düzenledi. Sınıf öğretmeni Ayşe Çakıroğlu ile 31 öğrencisi 2 ay süreyle harçlıkların bir bölümünü sınıftaki kumbaraya attı. Yaklaşan kış mevsimini de göz önüne alan öğrenciler, birer adet de battaniye aldı. Cep harçlıklarını attıkları kumbarada biriken parayı makbuzla teslim eden öğrenciler, evlerinden getirdikleri battaniyeleri de Kızılay aracına taşıdı. Büyük sevinç yaşayan öğrencileri Kızılay görevlileri anlamlı davranışları için tebrik etti.

Sınıf öğretmeni Ayşe Çakıroğlu, öğrencilerden kurdukları Çevre Koruma Timi'yle sosyal sorumluluk projesi kapsamında kampanyanın düzenlendiği bilgisini verdi. Çakıroğlu, 'Sınıfımızdaki 31 öğrencinin katıldığı kampanya 2 ay sürdü. Çocuklar harçlıklarından istedikleri miktarı kumbaraya attı. Ayrıca kampanyayı okulumuza da duyurduk, diğer sınıflardan öğrencilerin de desteğiyle toplanan nakdi para ve battaniyeleri Kızılay'a teslim ettik dedi.

Erzurum ilkokul öğrencileri kızılay'a battaniye bağışladı

Palandöken, Erzurum, Kızılay, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
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