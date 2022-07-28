İki araca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü, bagaj kapısından çıkıp kaçtı - Son Dakika
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İki araca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü, bagaj kapısından çıkıp kaçtı

28.07.2022 10:10

ERZURUM'ın Palandöken ilçesinde park halindeki iki araca çarparak devrilen otomobilin alkollü sürücüsü, bagaj kapısından çıkarak kaçtı.

ERZURUM'ın Palandöken ilçesinde park halindeki iki araca çarparak devrilen otomobilin alkollü sürücüsü, bagaj kapısından çıkarak kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Kayakyolu semtinde meydana geldi. 34 BUE 552 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün hızlı girdiği sokakta park halindeki 25 FP 823 ve 25 FZ 208 plakalı otomobillere çarparak devrildi. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, otomobilin kapısını açamayınca bagaj kapısından çıkarak kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatan polis ekipleri, zarar gören araçların sahiplerine ulaştı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki araca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü, bagaj kapısından çıkıp kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki araca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü, bagaj kapısından çıkıp kaçtı - Son Dakika
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