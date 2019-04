Erzurum İnşaat-Kent-Gayrimenkul Fuarları Kapılarını Açtı

Erzurum'da, Tüyap Fuarcılık tarafından düzenlenen, "Erzurum İnşaat-Gayrimenkul ve Kent Fuarları 2019", Tüyap Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde açıldı.

Erzurum'da, Tüyap Fuarcılık tarafından düzenlenen, "Erzurum İnşaat-Gayrimenkul ve Kent Fuarları 2019", Tüyap Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde açıldı.



İnşaat ve gayrimenkul sektöründen 84 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarın açılış törenine; Vali Vekili Mehmet Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzade, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, kamu kurumlarının ve fuardaki firmaların temsilcileri katıldı.



Tüyap Anadolu Fuarlar A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir'in yaptığı açış konuşmasıyla başlayan törende daha sonra İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tortum bir konuşma yaptı. Konuşmasında inşaat sektörünün ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tortum, sektörün her geçen gün yeni teknolojileri ve kolaylıkları insan hayatına tatbik etmeye çaba gösterdiğini söyledi.



ÖZAKALIN, "FAİZLER DÜŞERSE SEKTÖR HAREKETLENİR"



Programda daha sonra Erzurum ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın bir konuşma yaptı. Konuşmasında, inşaat sektörü açısından çok önemli üç fuarın açılışının yapıldığını ifade eden ETSO Meclis Başkanı Özakalın, "Erzurum'u ve bölgemizi böyle bir fuar merkezine kavuşturan ve her geçen gün yeni yeni fuar organizasyonlarıyla tanıştıran bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Fuar merkezimizin açılmasının ardından, şehrimizde ilk kez düzenlenen bu ve benzeri fuarların, önümüzdeki yıllarda, yurtiçi ve yurt dışından firmaların daha geniş katılımıyla ve daha kapsamlı olarak yapılması en büyük arzumuzdur" dedi.



İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinin, hem Erzurum hem de bölgede lokomotif sektörler olduğunu kaydeden Özakalın konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Türk konut sektörü son 15 yıllık süreçte çok hızlı bir gelişim kaydetti. İnşaat ve özünde konut imalatı ile buna bağlı alt sektörler ekonomimizin en önemli unsurlardır. Kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturan inşaat sektörünün bu yaygın etkisi, sektörün "ekonominin lokomotifi" olma vasfının en temel göstergesidir. Burada şunu açıkça ifade etmek gerekirse; inşaat sektörü değişkenlerinin çok dikkatli bir biçimde ve belli bir vadede analiz edilmesi şarttır. Etkisi daha az olacağı varsayılan değişkenlerin etkisi zaman zaman yüksek olurken, bazı dönemlerde ise bunun tam tersi olabilmektedir. Örneğin; konut kredi faizlerinin yükselmesi; bir yandan tüketicinin talebini düşürürken, diğer yandan üretim maliyetlerini de artırmaktadır. Herkesin beklentisi kredi faiz oranlarının düşmesidir. Faizler düştüğü takdirde son zamanlarda durgunluk yaşanan sektörde de gözle görülür bir hareketlenme olacaktır."



"SEKTÖRÜN GSMH PAYI YÜZDE 30"



Sektöre girdi sağlayan ve faaliyetlerini bu sektördeki gelişmelere bağlı olarak devam ettiren diğer sektörlerin katkısı da dikkate alındığında, inşaat sektörünün Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payının yaklaşık yüzde 30 seviyesinde olduğunu dile getiren Özakalın şöyle devam etti; "İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, ortalama yeni bir evde 150 farklı meslek kolunu ilgilendiren 23.000 parça bulunmaktadır. Hiçbir ekonomik faaliyetin bu kadar çok doğrudan ya da dolaylı etki doğurma gücü olmadığı dikkate alındığında, sektörün lokomotif gücünün, gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilemez değeri daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. İnşaat sektörünün gelişmesinde hükümet politikalarının, uluslararası kredi kuruluşlarının, politika ve ekonomiyi etkileyen kararlarının doğrudan etkisi bulunmaktadır. Yatırım kararını veren ya da onu finanse eden otoritenin tercihi, bu alanda faaliyette bulunan firmaları doğrudan etkilemektedir. Yüksek oranlı, istikrarlı büyüme ve beraberinde istihdam oluşturma ihtiyacı her zamankinden daha fazla olan Türkiye ekonomisi için, inşaat sektörü her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Umut ediyoruz ki önümüzdeki dönem şehrimiz için hayati önem arz eden konut ve gayrimenkul sektörü eski gücüne ve şehrin, bölgenin ve ülke ekonomisinin lokomotifi olma özelliğine yeniden kavuşur. Bu vesileyle, inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firmaları ve tedarikçileri buluşturacak olan; Erzurum İnşaat, Kent ve Gayrimenkul Fuarı'nın şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını ve sektöre heyecan katmasını diliyorum."



SEKMEN, "SEKTÖRDEKİ DURAKSAMA UZUN SÜRELİ OLMAZ"



ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın'ın konuşmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bir konuşma yaptı. Başkan Sekmen, şehirlerin her yönüyle bilinirliğinin artması için fuarların çok önemli olduğunu belirterek, Erzurum'un son yıllarda bu anlamda önemli mesafeler aldığını ve bunu daha da geliştirerek ileride bölgenin önemli bir fuar merkezi haline geleceğini söyledi. İnşaat sektörünün hiçbir zaman uzun süreli duraksama yaşamayacağını anlatan Başkan Sekmen, "Ülkemiz ve çevre ülkelerdeki durumu göz önüne aldığımızda en az 50 yıl -100 yıl bu sektörün faaliyetleri de aynı hızla devam edecektir" diye konuştu.



Törende konuşmalardan sonra fuarın açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri daha sonra stantları gezdi. Vali Vekili Mehmet Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'le birlikte firmaların stantlarını gezen ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, firma yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.



Fuar 11-14 Nisan tarihleri arasında açık kalacak. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesi 5 Liradan Kapış Kapış Satılıyor

Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor

Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi

AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı