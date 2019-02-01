Erzurum İşkur Şube Müdürleri Coşkun ve Mutlu'dan Müsiad'a Ziyaret

Erzurum İŞKUR Şube Müdürleri Halil İbrahim Coşkun ve Abdulkadir Mutlu, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş ve Aile Çalışma ve sosyal hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ile birlikte bu hafta yapılan 12.

Erzurum İŞKUR Şube Müdürleri Halil İbrahim Coşkun ve Abdulkadir Mutlu, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş ve Aile Çalışma ve sosyal hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ile birlikte bu hafta yapılan 12. Genel kurulu yapan MÜSİAD 'ı ziyaret ederek seçilen Başkan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.



Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü olarak faaliyetlerinden ve özellikle istihdamın korunması ve arttırılması konusundaki faaliyetlerimizden olan aktif iş gücü hizmetleri, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu hakkında kısaca bilgi verildi.



Ziyareti memnuniyetle ile karşılayan MÜSİAD Başkanı Fuat Demir ve yönetimi ile en yakın zamanda üye tüm işverenlerini bir araya getirilerek İŞKUR VE SGK ile birlikte bir toplantı yapılamasına karar verildi. - ERZURUM

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