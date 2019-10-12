Son Dakika Haberleri: Erzurum ispanyol turist, kapısı kilitlenen kalede mahsur kaldı
Son Dakika Güncel Erzurum ispanyol turist, kapısı kilitlenen kalede mahsur kaldı

Erzurum ispanyol turist, kapısı kilitlenen kalede mahsur kaldı

40 dakika önce

İspanyol turist, kapısı kilitlenen kalede mahsur kaldıErzurum'a gelen İspanyol Daniel Mera, gezmek için gittiği kalede mahsur kaldı.

İspanyol turist, kapısı kilitlenen kalede mahsur kaldı

Erzurum'a gelen İspanyol Daniel Mera, gezmek için gittiği kalede mahsur kaldı. Fotoğraf çekilmek için kale kapısının önüne gelen lise öğrencileri tarafından fark edilen Mera yaklaşık 30 dakika sonra özgürülüğüne kavuştu.

Merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi eserlerin bulunduğu alanı gezen Daniel Mera son olarak 16.45'da kaleye girdi. Görevlilerin Türkçe yaptığı anonsu anlamayıp, geziye devam eden Mera, çıkmak istediğinde kale kapısının kilitli olduğunu gördü. Bağırarak yardım isteyen turisti, fotoğraf çekilmek için kalenin önüne gelen liseli kızlar fark etti. Polisi arayan öğrenciler durumu bildirdi. Olay yerine gelen polisler, kale görevlisine ulaşıp kapıyı açtırdı. Kale kapısının aralığından yaşadıklarını gazetecilere anlatan Mera, Kalenin saat 17.00'da kapandığını biliyordum. Ama görevli erken kapattığı için burada mahsur kaldım. Kapıdan baktığımda birileri fotoğraf çekiliyordu. Onlara seslendim ve yardım istedim diye konuştu.

Müze müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine yaklaşık 30 dakika sonra kaleye gelen görevli kapıyı açarak Daniel Mera özgürlüğüne kavuştu. Kale görevlisi Daniel Mera'ya anons yaptığını belirterek hatasının olmadığını yine de kendisinden özür dilediğini söyledi.

Erzurum ispanyol turist, kapısı kilitlenen kalede mahsur kaldı

turist, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:28 Kaynak: DHA
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