Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Alınan bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Erzurum-İspir yolu Toprakkale mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belli olmayan iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.