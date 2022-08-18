İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

18.08.2022 13:44

Erzurum-İspir karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzurum- İspir karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Erzurum-İspir yolu Toprakkale mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belli olmayan iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Erzurum'da Tekvando İl Temsilciliği görevine Murat Yamanoğlu getirildi Erzurum'da Tekvando İl Temsilciliği görevine Murat Yamanoğlu getirildi Erzurum'da cemevinin törenle temeli atıldı Erzurum'da cemevinin törenle temeli atıldı Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı Erzurum'da yapılan Başköy Barajı su tutmaya başladı
Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:19 Damadını şarampole yuvarlayıp öldüren kayınpederden feci iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 19:44:52. #1.12#
SON DAKİKA: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement