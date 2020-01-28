Erzurum istanbul büyükşehir belediye başkanı imamoğlu ve ailesi palandöken'de kar tatilinde-tamamı - Son Dakika

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Erzurum istanbul büyükşehir belediye başkanı imamoğlu ve ailesi palandöken'de kar tatilinde-tamamı
6 saat önce
Erzurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve ailesi Palandöken'de kar tatilinde-Tamamı. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:30 Kaynak: DHA
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