Erzurum istanbul büyükşehir belediye başkanı imamoğlu ve ailesi palandöken'de kar tatilinde-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum istanbul büyükşehir belediye başkanı imamoğlu ve ailesi palandöken'de kar tatilinde-2 - Son Dakika

Erzurum istanbul büyükşehir belediye başkanı imamoğlu ve ailesi palandöken'de kar tatilinde-2

7 saat önce

Erzurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve ailesi Palandöken'de kar tatilinde-2.

Erzurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve ailesi Palandöken'de kar tatilinde-2

Erzurum istanbul büyükşehir belediye başkanı imamoğlu ve ailesi palandöken'de kar tatilinde-2

Palandöken, İstanbul, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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