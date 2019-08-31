Son Dakika Haberleri: Erzurum İstanbul Dernekler Federasyonu Kadın Kolları köy çocuklarını sevindirdiler
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Erzurum İstanbul Dernekler Federasyonu Kadın Kolları köy çocuklarını sevindirdiler

4 saat önce

Erzurum İstanbul Dernekler Federasyonu Kadın Kolları sılayı rahim programı düzenleyerek Erzurum'a geldiler.

Erzurum İstanbul Dernekler Federasyonu Kadın Kolları köy çocuklarını sevindirdiler, System.String[]

Erzurum İstanbul Dernekler Federasyonu Kadın Kolları sılayı rahim programı düzenleyerek Erzurum'a geldiler.


Uzundere, Tortum Şelalesi, Oltu, Narman Peribacaları, Pasinler, Ilıca ilçelerini ziyaret eden kadın kolları üyeleri, Oltu'da Oltu Belediye Başkanı Nejmettin Taşçı tarafından misafir edildiler. Oltu Kalesini ziyaret eden kafile Oltu Kalesine hayran kaldılar. Oltu taşı işhanını ziyaret eden kafile hediyelik takılar, Oltu Taşı tespihi almayı ihmal etmediler. Daha sonra ilçeden ayrılan kafile Oltu'nun Sarısaz Mahallesine giderek çocuklara hediyeler dağıttılar.


Erzurum İstanbul Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Emine Ayan, "Köy çocuklarını bir nebzede mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize geleceğimizin teminatı çocukları her zaman mutlu olmaları için elimizden geleni yapmalıyız. Bütün gezilerimde yanıma aldığımız hediyeleri yolumuzun üzerinde uğradığımız köylerde çocuklara dağıtıyoruz" dedi.


Kafile, Oltu'dan ayrılarak Erzurum'a hareket ettiler. - ERZURUM

İstanbul, Erzurum, Oltu, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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