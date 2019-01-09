Erzurum İtfaiyesi, 2018'de 2018 Olaya Müdahale Etti

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında 2018 olaya müdahale ettiğini açıkladı.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında 2018 olaya müdahale ettiğini açıkladı. Daire Başkanı Alpaslan Gülakar, müdahale edilen olayların başını yangınların çektiğini söyledi.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, başta yangın olmak üzere, trafik kazası, su baskını, insan ve hayan kurtarma gibi onlarca çeşit vakada görev aldı. 2014 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası'yla görev alanı yaklaşık 25 bin metrakere yüzölçümü olan Erzurum'u kapsayan İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe ve köylerde meydana gelen olaylara en kısa sürede ulaşıyor. Bünyesinde 218 personel, 62 araç bulunan iftaiye dairesi, geride bıraktığımız yılda toplam bin 73 yangın vakasının yanısıra 89 trafik kazası, 233 su baskını, 275 insan, 291 hayvan kurtarma, 47 çatı uçması, 6 yardım görevinde bulundu. İtfaiye ekipleri 2018 yılında gelen 4 ayrı asılsız vaka için de verilen adreslere gitti.



2018 yılı boyunca toplam 2018 görevde bulunmalarını 'tevafuk' olarak açıklayan İtfaiye Daire Başkanı Alpaslan Gülakar, bir merkez, OSB ve Hilalkent'teki istasyonlarla kent merkezinde 3 ayrı birimle olaylara müdahale ettikleri bilgisini verdi. Meydana gelebilecek yangınları zamanında söndürebilmek için köylere tank konulduğunu belirten Gülakar, İtfaiye Daire Başkanlığı olarak kurum ve kuruluşlarda yaptıkları eğitimlerle başta yangın olmak üzere olayların sayısının her geçen gün azaldığını söyledi. Yıl boyunca Erzurum'da 138 ev yangını meydana geldiği anlatan Gülakar, müdahale ettikleri yangınların, ahır, çöp, araç, işyeri, orman, ot, bahçe, baca yangınlarından oluştuğunu bildirdi.



Gülakar, itfaiye ekiplerinin bir yıl içinde özellikle asansörde mahsur kalmalar başta olmak üzere 275 kişinin kurtarıldığını kaydetti. Yıl içinde 291 hayvanı da kurtardıklarını ifade eden Gülakar, ağaçta kalan kedi, kuyuya düşen köpek ya da büyükbaş hayvanları başarıyla kurtardıklarını aktardı.



- Erzurum

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