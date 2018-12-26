Erzurum Jandarma, Maskeli Kasa Hırsızlarını Yakalamak İçin 600 Kamera Görüntüsünü İzledi

Erzurum
'da, içerisinde yüklü miktarda para bulunan çelik kasayı plakasını traş köpüğü ile kapattıkları otomobil ile kaçıran hırsızlar, jandarma tarafından incelenen 600 kamera görüntüsü sonrası kıskıvrak yakalandı.
Hırsızlık olayı, Erzurum'un merkez Aziziye
ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiya göre, 21 Aralık
gecesi saat 05.48'de işyerinin deposunu delerek içeri giren ellerinde eldiven ve yüzleride maske bulunan 8 kişi içerisinde yüklü miktarda para bulunduğu belirtilen çelik kasayı dışarı çıkardılar. Hırsızlar, battaniyeye sardıkları çelik kasayı önceden plakasını traş köpüğü ile kapattıkları otomobile yükledi. Çevreyi son kez kontrol eden maskeli hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştılar.
İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma
istihbarat ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Jandarma, kasanın içerisinde bulunduğu otomobilin şehir merkezine gittiğini belirledi. Çalışmayı genişleten jandarma, kent merkezindeki 600 güvenlik kamerasını tek tek inceleyip içerisinde çelik kasa bulunan otomobilin merkez Palandöken
ilçesine gittiğini tesbit etti. Jandarma otomobilin sahibi İ.Y'yi gözaltına aldı ve yaptığı sorgulama sonucu suç ortaklarını öğrendi. 25 Aralık sabahı yapılan eş zamanlı operasyon sonucu aranan 8 kişiden 5'i ele geçirildi. Firarda olan 3 kişi ile birilkte bulunamayan çelik kasanın aranmasına ise devame ediliyor.
Jandarmada, ifadeleri tamamlanan 5 kişi bugün adliyeye çıkardı.