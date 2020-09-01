ERZURUM Kaçak göçmenlerin 'umut yolculuğu' dronla görüntülendi - Son Dakika

Kaçak göçmenlerin 'umut yolculuğu' dronla görüntülendi

ÜLKELERİNDEKİ iç savaş ve ekonomik problemler nedeniyle İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenlerin, Van ve Ağrı üzerinden Erzurum'a buradan da Avrupa'ya gitmek umuduyla batı illerine yürüyüşleri devam ediyor. Yakalanma korkusuyla karayolunun hemen yanındaki dağ ve yamaçlardan umuda yolculuk yapan göçmenlerin bu zorlu yolculuğu dronla görüntülendi.

Daha iyi bir hayat için Avrupa'nın yolunu tutan Afganlı gençler, insan kaçakçılarının ağına düşüyor. Kişi başı ödedikleri 500 ile 1000 dolar arasında İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenler, Van ve Ağrı üzerinden yürüyerek 1 ayda Erzurum'a ulaşıyor. Sınırdan Erzurum'a olan 300 kilometrelik yolu bir haftada yürüyerek gelen kaçak göçmenlerin bazılarının ayak altları patlıyor. Yaralı ayakları ile arkaşlarına tutunarak umuda yolculuklarını sürdüren kaçak göçmenler yolda zaman zaman soyguncuların hedefi oluyor. Ağrı'nın Eleşkirt ile Erzurum'un Horasan ilçeleri arasındaki kırsalda gruplar halinde giden kaçak göçmenler dronla görüntülendi. Dronu fark eden göçmenlerin kimi yüzünü saklarken kimi de el sallayarak bulundukları yerden hızla uzaklaşmaya çalıştı.

'ÜLKEMİZDEKİ İÇ SAVAŞ, ÖLÜM TEHLİKESİ NEDENİYLE UMUDA YOLCULUĞA ÇIKTIK'

Dağlarda yürüyecek halleri kalmadığı için karayoluna çıkan birkaç kaçak göçmen ise kendilerine ikram edilen suyu kana kana içti. Afganistan'dan 9 Ağustos günü yola çıktıkları ve yüreyerek buraya kadar geldiklerini belirten Muhammed Cemil, "Ülkemizdeki iç iç savaş, ekonomik kriz ve ölüm tehlikesi nedeniyle umuda yolculuğa çıktık. Ama yolda yaşadıklarımız çekilir gibi değil. Benimle birlikte bu yolculuğa çıkan arkadaşımla birlikte insan kaçakçılarına 750 dolar verdik. Fakat bizi kimse aracına almıyor otobüsler bile kabul etmiyor. Mecburen yürüyerek Türkiye'yi geçip Avrupa ülkelerine gideceğiz. Yolda önümüzü kesen hırsızlar cep telefonlarımızı ve paralarımız aldılar. Yaklaşık 1 aydır aç ve susuz yürüyoruz. Hava nerede kararırsa orada uyuyoruz. Sabahın erken saatlerinde kalkıp yürüyoruz. Çok yürümekten birçok arkadaşım gibi benim de ayağımın altı patladı" diye konuştu.

'BU YOLDA ÖLEN ARKADAŞLARIMIZ BİLE OLDU'

Aç ve susuz günlerce yürümekten hitap düştüklerini belirten Seyit Kerim ise, "Hepimizin hayali Avrupa ülkelerine gitmek ve orada evlenip yuva kurmak. Ülkemizde kalsak ölümle burun buruna yaşayacaktık. Türkiye'de umduğumuzu bulamazsak Avrupa ülkelerine gitmenin bir yolunu arıyacağız. Başka çaremiz yok. Umut yolculuğu sevinçli olduğu kadar zorlu. Bu yolda ölen arkadaşlarımız bile oldu. Ama umarım herkes amacına ulaşır" dedi.