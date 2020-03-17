ERZURUM Kahraman anne, alevlerin arasına girip, minik kızını kurtardı - Son Dakika
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ERZURUM Kahraman anne, alevlerin arasına girip, minik kızını kurtardı

6 saat önce

Kahraman anne, alevlerin arasına girip, minik kızını kurtardıKARS'ın Susuz ilçesinde, sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 yaşındaki Esin Irmak'ı, annesi Sevilay Yarıcı (30) kurtardı.

Kahraman anne, alevlerin arasına girip, minik kızını kurtardı

KARS'ın Susuz ilçesinde, sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan 3 yaşındaki Esin Irmak'ı, annesi Sevilay Yarıcı (30) kurtardı. Alevlerin arasına dalıp, minik kızının kurtaran 5 çocuk annesi Yarıcı yaşadığı korku dolu anları, "Bahçede çamaşır asıyordum. Evin ateş alıp yandığını gördüm. Evde yalnız olan kızım 'anne' diye bağırıyordu. Hiç düşünmeden alevlerin arasına girip, çocuğumu çıkardım" diye anlattı.

Susuz'un İstiklal Mahallesi'nde 5 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda, baba Selçuk Yarıcı (46), 5 çocuğu ile eşini bırakıp, iş bulmak için İstanbul'a gitti. Anne Sevilay Yarıcı da 4 çocuğunu okula gönderdi. En küçük kızı Esin ile evde kalan anne, yıkadığı çamaşırları asmak için bahçeye çıktı. Bir süre sonra evden dumanlar yükseldiğini gören anne, Esin'in "Anne" diye çığlık attığını duydu. Başörtüsünü ağzını ve burnunu kapatacak şekilde maske yapan Sevilay Yarıcı, alevler içinde kalan eve girdi. Kızını alıp, dışarı çıkardı. Tesadüfen olay yerinden geçen polis ekibi, anne ve kızının yardımına koştu. Polisler Esin'i alıp, hastaneye götürürken ihbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak ev tamamen yandı.

'TEK SEVİNCİM ÇOCUĞUMUN KURTULMASI'

Vücudunun büyük bölümde yanıklar oluşan Esin, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı. Irmak'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kızının başucundan ayrılmayan anne Sevilay Yarıcı, "Kızımın yandığı odaya girdiğimde soba ve borular devrilmişti. Nasıl olduğunu anlamadım. Allah kimseye o anları yaşatmasın. Canımı düşünmeden alevlerin arasına girip, yavrumu çıkardım. Çok şükür sağlık durumu iyi. Yaşanan bu olaydan sonra eşim geri döndü. Şimdi 4 çocuğumla birlikte yakınlarımızın yanına yerleşti. Eşyalarımızın tamamı yandı. Çocuklarımızın eğitimi için ineklerimizi de satmıştık. Eşim iş de bulamadı. Buradan çıkıp gitsek bile bir evimiz yok. Tek sevincim çocuğumun kurtulması oldu" diye konuştu.

ERZURUM Kahraman anne, alevlerin arasına girip, minik kızını kurtardı

Erzurum, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:33 Kaynak: DHA
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