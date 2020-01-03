Erzurum kahraman ecdadın kardan heykeli - Son Dakika

Kahraman ecdadın kardan heykeli

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında kahraman ecdad anısına, 200 kamyon kardan şehit heykelleri yapıldı.

Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan Mehmetçikler'in anısına kardan heykeller yapıldı. Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda, Atatürk, Kafkas ve Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve öğrencileri bir haftadır yaptığı kardan heykeller tamamlandı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'nci etap oteller bölgesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Handere Mevkiisinden 200 kamyon kar getirilerek yapılan heykeller, ziyaretçileri duygulandırıyor.

Sarıkamış'a bu yıl geç yağdığı için çevreden kamyonlarla kar taşındığını belirten Muhammet Hanifi Zengin, şunları söyledi:

"Heykellerin yapımında sona gelindi. Toplam 9 kişinin çalıştığı kardan şehit heykellerin yapımı 8 gün sürdü. Bundan tam 105 yıl önce Sarıkamış'ta bizler için şehit olan atalarımızın aziz hatırasını yanstımak için bizlerde kardan heykeller yapıyoruz. Tabi bizlerde duygulu anlar yaşıyoruz. Soğukta bizler onların anısını yaşatmak için üşüyerek yapıyoruz. Eksi 10 derecede kar ve su ile çalışıyoruz. Bugün biz bunları yaşarken o günlerde atalarımızın ne şekilde donduğunu hissedemesek de biraz anlayabiliyoruz. Atalarımız bizler için şehit oldu bu dağlarda. Biz de onların aziz hatırasını gelecek kuşaklara aktarmak için heykel sanatı ile bu çalışmayı yaptık. Bu sene bayrak temalı heykeller yaptık. Bayrağın altında, gölgesinde Mehmetçikler yaptık."

Heykelleri ziyarete gelen vatandaşlar ise oldukça duygulu anlar yaşadıklarını söyledi. Ziyaretçiler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Vatan toprağına düşen şehitlerin anısına yapılan kardan şehit heykellerinin açılışı yarın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile yapılacak.