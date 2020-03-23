ERZURUM Kahvehanelerin kapatılması onlara yaradı - Son Dakika
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ERZURUM Kahvehanelerin kapatılması onlara yaradı

6 saat önce

Kahvehanelerin kapatılması onlara yaradıERZURUM'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kahvehanelerin kapatılması, çay satan iki arkadaşın kazancını artırdı.

Kahvehanelerin kapatılması onlara yaradı

ERZURUM'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kahvehanelerin kapatılması, çay satan iki arkadaşın kazancını artırdı. Kent meydanında bardağı 1 liradan çay satan Yunus Koçak ve Ersin Keleş, işlerinin iyi olduğunu söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 13 binden fazla, Türkiye'de ise 30 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yurt genelinde tüm kahvehaneler, internet kafeler sinema ve tiyatrolar kapatıldı. Kahvelerde oturamayan vatandaşlar kent merkezindeki meydanlara akın etti. Yakutiye Kent Meydanı'nda banklara oturarak güneşli havanın keyfini çıkaran vatandaşlara çay servisini ise termosla çay satan Yunus Koçak ile Ersin Keleş yapıyor.

Eldivenle çalışan Koçak, alış-veriş arabasında termosta çayın yanında isteğe göre su ve çikolata satışı da yapıyor. 2017 yılında matematik öğretmenliğinden mezun olduktan sonra ataması yapılmadığını söyleyen Koçak, "Bizde geçimimizi sağlamak için böylesine günlük işlerde çalışıyoruz. Elimizde termosla çay satıyoruz. Gerekli hijyen önlemlerini alarak vatandaşa yardımcı oluyoruz" dedi.

Termos ve tek kullanımlık bardak koyduğu çantasıyla kent meydanını gezen Ersin Keleş ise, "Malum virüs sebebiyle kahvehaneler kapalı. Biz de Yakutiye Kent Meydanı'nda çay hizmeti veriyoruz. Vatandaşlar, burada oturuyor, işlerimiz gayet iyi. Çayın bardağını 1 liradan satıyoruz" diye konuştu.

ERZURUM Kahvehanelerin kapatılması onlara yaradı

Yunus Koçak, Koçak, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:23 Kaynak: DHA

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