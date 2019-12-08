Son Dakika Haberleri: Erzurum Kalesi ile 844 yıllık saat kulesi ışıklandırıldı
Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Kalesi ile 844 yıllık saat kulesi ışıklandırıldı - Son Dakika

Erzurum Kalesi ile 844 yıllık saat kulesi ışıklandırıldı

6 saat önce

Erzurum Kalesi ile surlarındaki Saltuklular döneminden kalan saat kulesi ışıklandırıldı.

Erzurum Kalesi ile 844 yıllık saat kulesi ışıklandırıldı, System.String[]

Erzurum Kalesi ile surlarındaki Saltuklular döneminden kalan saat kulesi ışıklandırıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarihi kale ile surlarında bulunan 844 yıllık saat kulesi (Tepsi Minare) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ışıklandırıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, Erzurum Kalesi'nin kentin mihenk taşlarından olduğunu belirtti.

Karanlık çöktüğünde ıssız bir hal alan Erzurum Kalesi ve çevresinin yapılan çalışmayla kente ışık saçmaya başladığını belirten Genç, "Kalede yapılan çalışma, vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler tarafından takdirle karşılandı. Erzurum için ne yapsak azdır. Kültürel, tarihi, görsel ve turizm amaçlı çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.

Genç, tarihi alanlardaki ışıklandırma projesinin mimarı olan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'a, projeye destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek'e teşekkür etti.

Erzurum, Kale, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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