Son Dakika Haberleri: Erzurum Kar Altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

Erzurum Kar Altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

1 saat önce

Erzurumlular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklerken, kentte kar yağışı şiddetini arttırdı.

Erzurum Kar Altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor, System.String[]
Erzurumlular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklerken, kentte kar yağışı şiddetini arttırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12.30'da Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda partililere seslenecek. Kentte 2 gündür devam eden kar yağışı miting öncesi şiddetini artırdı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı kar timleri miting alanı ve çevresinde çalışmalarına hız verdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

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