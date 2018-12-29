Son Dakika Haberleri: Erzurum Kar Durdu, Doğu Buz Kesti

Erzurum Kar Durdu, Doğu Buz Kesti

9 dakika önce

Kar yağışının durduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava adeta buz kesti.

Kar yağışının durduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava adeta buz kesti. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 28.7 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışından sonra Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisine girdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre gece en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de ölçüldü. Termometrelerin sıfırın altında 28.7 dereceyi gösterdiği Göle,Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Erzurum'un Pasinler ilçesi ise sıfırın altında 23.7 derece ile Göle'yi izledi. Bölgede ölçülen en düşük hava sıcaklıkları şöyle olduArdahan -23.2, Erzurum havalimanı bölgesi -22, Kars -20.3, Erzurum merkez -17, Ağrı -12.8, Muş -2.6, Iğdır -1.1.

ŞADIRVANLAR BUZ TUTTU

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Erzurum kent merkezi adeta buz tuttu. Tarihi Lalapaşa Camiinin şadırvanında buz kütleleri oluştu. Ağrı Diyadin'de öğretmenlik yaban ablası Zeynep'le Erzurum'da buluşmak için İstanbul'dan gelen hemşire Buke Bahar, Böyle bir soğuk bizi karşıladı. Çok üşüyorum. Güzel bir şehir soğuğu olmasa daha güzel olurdu dedi. Erzurum'un Diyadin'den soğuk olduğunu belirten Zeynep Bahar, ayakta durmakta zorlandığını söyledi.Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri temizlik çalışmasını sürdürdü. Yakutiye Medresesi bahçesinden toplanan karların oluştuğu kar kütlesi dikkat çekti. Yılbaşı kutlamalarına hazırlanan Palandöken'de ise kar kalınlığının 87 santimetre olduğu belirlendi.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Sibirya soğuklarının kısa süreli etkili olacağı Doğu, Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Pazar, Pazartesi ve Salı günü bölgede kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte havaların da ısınacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:00 Kaynak: DHA

Göle, Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Kar, Güncel
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