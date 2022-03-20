Erzurum kara teslim oldu - Son Dakika
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Erzurum kara teslim oldu

20.03.2022 11:54

Erzurum kara teslim oldu Son yılların en yoğun kar yağışı yaşanıyor Erzurum'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz uğrattı.

Erzurum kara teslim oldu

Son yılların en yoğun kar yağışı yaşanıyor

ERZURUM - Erzurum'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz uğrattı.

Dün sabah saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar kent merkezinde kar kalınlığının 45 santimetreye kadar yükselmesine neden oldu. Araç ve yaya trafiğinin güçlükle yapılabildiği kent merkezinde Büyükşehir ve ilçe belediyeleri karla mücadele seferberliği başlattı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Bölge genelinde Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilen açıklamada; "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemizde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Mart ayında böylesine yoğun bir kar yağışı ile karşılaşmadıklarını belirten vatandaşlar "Kar berekettir. Uzun yıllardır mart ayında böylesine yoğun kar yağışı görmedik" diye konuştular.

Erzurum kara teslim oldu
Erzurum kara teslim oldu
Erzurum kara teslim oldu

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Tragger, Erzurum, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum kara teslim oldu - Son Dakika


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