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ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLU TIR KAZASI NEDENİYLE 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLU TIR KAZASI NEDENİYLE 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

25.01.2022 18:48

Erzurum kara yolu üzerinde kar ve buzlanma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, kayarak yolu trafiğe kapattı.

ERZİNCAN- Erzurum kara yolu üzerinde kar ve buzlanma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, kayarak yolu trafiğe kapattı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Olay bugün 16.30 sıralarında Erzincan'ın Tercan ilçesinin Kargın beldesi mevkisinde meydana geldi. Erzincan'dan Erzurum istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 33 ALM 17 plakalı tavuk yüklü TIR, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR kayarak yan bariyerlere çarptı. TIR kara yolunu engelemesine kapatması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla kara yolu yaklaşık 1 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı.

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLU TIR KAZASI NEDENİYLE 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI
ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLU TIR KAZASI NEDENİYLE 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI
ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLU TIR KAZASI NEDENİYLE 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI
ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLU TIR KAZASI NEDENİYLE 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI
ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLU TIR KAZASI NEDENİYLE 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

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Erzincan, Erzurum, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLU TIR KAZASI NEDENİYLE 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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