ERZURUM Karasu nehri ortasında mahsur kalan çobanın imdadına AFAD yetişti - Son Dakika

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ERZURUM Karasu nehri ortasında mahsur kalan çobanın imdadına AFAD yetişti
6 saat önce
Karasu nehri ortasında mahsur kalan çobanın imdadına AFAD yetiştiERZİNCAN'da hayvan sürüsünü geçirmek istediği Karasu Nehrinin ortasında mahsur kalan Muhammed Yaprak'ı (13) AFAD kurtardı.
Karasu nehri ortasında mahsur kalan çobanın imdadına AFAD yetişti
ERZİNCAN'da hayvan sürüsünü geçirmek istediği Karasu Nehrinin ortasında mahsur kalan Muhammed Yaprak'ı (13) AFAD kurtardı. Olay Üzümlü ilçesi'ne bağlı Altınbaşak Beldesi yakınlarında meydana geldi. Babası Ayhan Yaprak ile birlikte büyükbaş hayvanları otlatmak isteyen Muhammet Yaprak(13) sürüyü Karasu Nehrinden geçirmek istedi. Yağmur nedeniyle nehir sularının yükseldiğini fark edemeyen küçük çoban bir anda akıntıya kapıldı. Bu sırada nehrin ortasında bulunan adacığa çıkmayı başaran Muhammet Yaprak çaresizce beklemeye başladı. Baba Ayhan Yaprak kendi çabaları ile oğlunu kurtaramayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine çağırılan Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü ekipleri bot yardımı ile mahsur kalan küçük çobana ulaştı. Yaklaşık 1 saat adada çıplak halde bekleyen çobanı bota alarak nehrin karşısına geçirdi. Üşüdüğü ve korktuğu gözlenen çocuk babasına teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:29 Kaynak: DHA
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