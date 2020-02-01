Erzurum karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzurum karayolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

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BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bingöl'de dün gece yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu kapandı. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Karayolunun ulaşıma açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.


Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:21 Kaynak: DHA
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