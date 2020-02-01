Erzurum karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzurum karayolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Erzurum karayolu ulaşıma kapandıBİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
Erzurum karayolu ulaşıma kapandı
BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bingöl'de dün gece yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu kapandı. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Karayolunun ulaşıma açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
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