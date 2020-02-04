Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi - Son Dakika

Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi

6 saat önce

Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi.

Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi

Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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