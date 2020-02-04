Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi - Son Dakika

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Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi
6 saat önce
Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi
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