Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi-2 - Son Dakika

Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi-2

6 saat önce

Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi-2.

Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi-2

Erzurum karayolunda yoğun tipi nedeniyle kaza meydana geldi-2

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
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