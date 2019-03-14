Son Dakika Haberleri: Erzurum Karda Rafting Heyecanı

Erzurum Karda Rafting Heyecanı

13 dakika önce

Erzurum, Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlen 'Gazeteciler ve Kurumlararası Kar Raftingi Kurtuluş Kupası' heyecanlı anlar yaşandı.

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Erzurum, Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlen 'Gazeteciler ve Kurumlararası Kar Raftingi Kurtuluş Kupası' heyecanlı anlar yaşandı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde Erzurum'un işgalden kurtuluş törenleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkında İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenin kar riftingine birçok kurum, kuruluş ve basın mensupları katıldı. Yoğun tipiye rağmen kar raftingi pistine gelen katılımcılar ikişer grup halinde eleme usulü yarıştı. Oldukça zevkli ve adrenalini yüksek geçen yarışlara Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Levent Güldoğuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve çok sayıda davetli katıldı.

Yarışları izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, kış sporlarına ilişkin yeni aktivileri devreye soktuklarını söyledi. Ersöz yaptığı konuşmasında şunları söyledi

Erzurum'un kurtuluş günü dolayısıyla kar raftingi programına hem kamu kurumlarından, özel sektörden çok sayıda katılımcımız var. Özellikle bu tesislerimizin daha etkin kullanılması, Erzurum halkının bu tesisin varlığı ve niteliği konusunda daha fazla katkı sağlaması için çevre illerden ve Türkiye'nin her yerinden bu alana daha fazla misafirimizin gelmesi için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Kış sporlarının sadece belli dönemlerde sınırlı kalmamasını hedefliyoruz. O yüzden kış sporlarına ilişkin yeni yeni aktiviteleri devreye sokuyoruz. Kar raftingi de bunlardan bir tanesi. İlginç bir alan hem eğlenceyi, hem sporu bir arada yapacaklarına inanıyorum. Bakanlık olarak daha çok insanın sporla buluştuğu bir Türkiye hedefiyle hareket ediyoruz. Bakanlık olarak tüm tesislerimizi 724 bütün halkımızın hizmetine açıyoruz ve halkımızı sporla buluşturmayı amaçlıyoruz.

DHA ŞAMPİYON

Öte yandan kurum ve kuruluşların şampiyonluk yarışı haftaya bırakılırken, basın mensuparı arasında Demirören Haber Ajansı (DHA) şampiyonluğunu ilan etti. Hümeyra Pardeli, Turgay İpek, Salih Tekin ve Zafer Kumru'dan oluşan ekip, finalde 'Hele Dadaş' isimli basın karması ile karşılaştı. Yapılan yarış sonunda şampiyon olan DHA ekibi, kupa ve madalyasını İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Levent Güldoğuş'un elinden aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:58 Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Kar, Güncel
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